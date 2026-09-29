اعتقال مراهق خطط للهجوم على مدرسته

وأفادت المحلية، بأن المراهق وضع قيد الاحتجاز، الاثنين، بعد توجيهه تهديدات بشن هجوم في إحدى المدارس الثانوية.ويواجه المراهق اتهامات تتعلق بتهديدات كتابية بارتكاب جريمة خطيرة، إلى جانب تمجيد الإرهاب والتآمر الإجرامي بهدف التحضير لهجوم إرهابي.