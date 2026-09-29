روسيا تعلن استهداف سفينة شحن تحمل معدات عسكرية لأوكرانيا

وقالت الوزارة إن السفينة، وهي من نوع سفن الشحن الجاف، تعرضت للاستهداف بواسطة طائرات مسيّرة، من دون الكشف عن اسمها أو تفاصيل تتعلق بحجم الأضرار أو الخسائر البشرية.وأضافت أن قواتها تواصل ضرب سفن بحرية تقول إنها تُستخدم لخدمة القوات المسلحة الأوكرانية، في وقت تشهد فيه منطقة تصاعداً في استهداف السفن والموانئ والبنية التحتية المرتبطة بعمليات الإمداد.وفي تقريرها اليومي، قالت إنها استهدفت منشآت للطاقة ومواقع لإنتاج وتخزين الطائرات المسيّرة، إلى جانب مستودعات للذخيرة والوقود ومواقع انتشار للقوات الأوكرانية ومرتزقة أجانب في 142 منطقة.وبحسب الأرقام التي أعلنتها الوزارة الروسية، تجاوزت خسائر القوات الأوكرانية خلال الساعات الماضية 1400 عسكري، فضلاً عن تدمير عشرات الآليات والمدرعات وقطع المدفعية، وهي أرقام لم يتسنَّ التحقق منها بشكل مستقل.