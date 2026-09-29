موسكو تحذر: سنستخدم كل الوسائل بما فيها النووي لحماية كالينينغراد

وقالت البعثة الدبلوماسية في بيانها: "ظهرت معلومات تفيد بأن (الناتو) يعِد لفرض حصار جوي وبحري على مدينة ومقاطعتها. وهذا ليس ضربا من الخيال، بل مسألة تثير قلقا بالغا لدى . إن النخبة السياسية الأوروبية، بتهورها وقِصر نظرها، تلعب بالنار".وحذرت السفارة قائلة: "ينبغي ألا يساور أحدا أدنى شك في أن روسيا ستكون مستعدة لاستخدام ترسانتها بأكملها، بما فيها السلاح النووي، دفاعا عن أراضيها إذا حاولت دول عزل مقاطعة كالينينغراد عن بقية أراضي البلاد".وأضافت: "في ظل سيناريو كهذا، يرتفع خطر وقوع مواجهة مسلحة، مع احتمال أن توجه روسيا ضربات استباقية إلى مراكز صنع القرار في دول الحلف منذ المراحل الأولى للنزاع"، ووصفت السفارة المسألة بأنها "بالغة الخطورة"، داعية أوروبا إلى "التعامل معها على هذا الأساس".ولفتت البعثة إلى شعار "التهديد الروسي" المزعوم، الذي تردده وسائل الإعلام الغربية يوميا، بهدف تبرير زيادة الإنفاق الدفاعي والمضي في عسكرة أوروبا.وأضافت أن الشعار يهدف أيضا إلى مواصلة تقديم الدعم المالي والعسكري والسياسي لما نظام ، الذي يقدم على أنه "حصن في وجه العدوان الروسي".وفي سياق متصل، حذّرت روسيا الثلاثاء من أن أي محاولة بريطانية أو أطلسية لحصار منطقة كالينينغراد أو ضربها ستقابل برد يستخدم كل الوسائل المتاحة، بما فيها الأسلحة النووية، وذلك في بيان للسفارة الروسية في نشرته عبر "تلغرام".