ترامب يعلن: أخرجنا من مضيق هرمز كميات نفط تفوق ما قبل الحرب

​أعلن الرئيس الأمريكي ، الثلاثاء، أن بلاده اخرجت من كميات نفط تفوق ما قبل الحرب.

وقال في كلمة له، "لا أعرف بعد ما إذا كانت ستستسلم الآن لكنها في وضع سيئ للغاية".

وأضاف "أخرجنا من خلال اليومين الماضيين كميات نفط تفوق ما قبل الحرب".

وتشهد العلاقات بين وإيران توترا متصاعدا، فبعد أن وقعتا في منتصف شهر يونيو الماضي مذكرة تفاهم تهدف إلى إطلاق عملية التوصل إلى اتفاق سلام، عاد الملف إلى مربع التصعيد بعد 3 أسابيع فقط.



واتهمت حينها بقصف سفن تجارية في مضيق هرمز، مما دفع الجانبين إلى استئناف تبادل الهجمات، ونتيجة لهذا التصعيد، توقف حاليا المرور الحر للسفن عبر هذا الممر المائي الحيوي.