تفاصيل ما حصل على طائرة فلاي دبي.. هل اختطاف أم شجار؟

وقالت في خبر تابعته ، ان "شجارا بين الطيارين حصل على متن الطائرة أدى إلى طلب الاستغاثة".وأضافت ان "مقاتلات سعودية ترافق حاليًا الطائرة خلال توجهها للهبوط في ".وذكرت وسائل اعلامية، اليوم الاربعاء، ان بلاغا عن حدث أمني حصل على متن طائرة لشركة طيران متوجهة الى تل ابيب.وقالت مصادر صحفية ان ""تقديرات بوجود نحو 100 إسرائيلي على متن الطائرة المتجهة إلى تل أبيب"، موضحة ان "هناك مخاوف من عملية اختطاف لطائرة التي كانت متجهة من الإمارات إلى ".