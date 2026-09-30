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البنتاغون: انهينا عملية الانسحاب الكامل من العراق
دوليات
2026-09-30 | 03:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
341 شوهد
السومرية نيوز
- دولي
أعلنت وزارة الحرب الاميركية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، ان
الولايات المتحدة
والتحالف الدولي أكملت رسميا عملية الانسحاب من
العراق
.
وذكرت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في بيان تابعته
السومرية نيوز
، ان "
الولايات المتحدة
وشركاؤنا بالتحالف الدولي يختتمون رسمياً عملية العزم الصلب في
العراق
".
واشارت الى ان "وزارة الحرب ستواصل تقديم تدريب موجّه ودعم استخباراتي لشركائنا العراقيين"، مبينة ان "قوات الأمن العراقية ستقود الجهود المستمرة لتأمين العراق وإبقاء فلول "
داعش
" تحت السيطرة".
واضافت ان "الانسحاب المنظم لقوات ومعدات
التحالف الدولي
من
قاعدة أربيل الجوية
يمثل ختام المهمة العسكرية".
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