البنتاغون: انهينا عملية الانسحاب الكامل من العراق

وذكرت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في بيان تابعته ، ان " وشركاؤنا بالتحالف الدولي يختتمون رسمياً عملية العزم الصلب في ".واشارت الى ان "وزارة الحرب ستواصل تقديم تدريب موجّه ودعم استخباراتي لشركائنا العراقيين"، مبينة ان "قوات الأمن العراقية ستقود الجهود المستمرة لتأمين العراق وإبقاء فلول " " تحت السيطرة".واضافت ان "الانسحاب المنظم لقوات ومعدات من يمثل ختام المهمة العسكرية".