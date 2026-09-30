"اتحزم للواوي بحزام السبع".. قائد التحالف الدولي يضرب مثلا عراقيا بكلمته امام الزيدي

وقال هيولن في كلمته التي تابعتها : إن "هذه اللحظة التاريخية تشهد استعادة أمه لمصيرها، فقد اختار اليوم سيادته"، مبينا ان "أرض العراق مباركة شهدت نهج الحضارة الإنسانية وهي أرض وموطن أول أشكال التواصل الكتابي عبر الخط المسماري وأول نماذج القوانين المدونة في مسلة ".وأكد "بينما نمضي في مرحلة الانتقال، فهناك ضرورة أن نبقى يقظين والحذر والجدية، فلا يمكن للعراق أن يتجاهل أي تهديد سواء كان كبيرا أو صغير داخل الحدود إذا كان يهدد الأمن والسيادة والمكان في المحيطين الإقليمي الدولي".وضرب قائد التحالف مثلا عراقيا بالقول "اتحزم للواوي بحزام السبع"، لافتا الى ان "الوقت حان ليأخذ العراق زمام المبادرة وأن تبدأ هذه المرحلة الانتقالية الجهود التي يبذلها ، بحصر السلاح".وبين، ان "التحالف سيواصل دعم حكومة العراق وشعبه في مسيرته نحو مستقبل أكثر إشراقاً"، موضحاً، ان "الطريق نحو المستقبل هو طريق أمة قوية وآمنة ويتمتع بالسيادة".