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"اتحزم للواوي بحزام السبع".. قائد التحالف الدولي يضرب مثلا عراقيا بكلمته امام الزيدي
دوليات
السومرية نيوز – محلي
ضرب قائد التحالف الدولي الادميرال ليام هيولن، اليوم الأربعاء، مثلا عراقيا خلال كلمته بمناسبة الحفل الرسمي الذي أقامه مكتب القائد العام للقوات المسلحة في العاصمة بغداد بمناسبة يوم السيادة 30 أيلول 2026، بحضور رئيس الوزراء، علي الزيدي.
2026-09-30 | 10:49
2026-09-30T10:49:32+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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"اتحزم للواوي بحزام السبع".. قائد التحالف الدولي يضرب مثلا عراقيا بكلمته امام الزيدي
449 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
ضرب قائد
التحالف الدولي
الادميرال
ليام
هيولن، اليوم الأربعاء، مثلا عراقيا خلال كلمته بمناسبة الحفل الرسمي الذي أقامه
مكتب القائد العام
للقوات المسلحة في العاصمة
بغداد
بمناسبة يوم السيادة 30 أيلول 2026، بحضور
رئيس الوزراء
،
علي الزيدي
.
وقال هيولن في كلمته التي تابعتها
السومرية نيوز
: إن "هذه اللحظة التاريخية تشهد استعادة أمه لمصيرها، فقد اختار اليوم
العراق
سيادته"، مبينا ان "أرض العراق مباركة شهدت نهج الحضارة الإنسانية وهي أرض
الرافدين
وموطن أول أشكال التواصل الكتابي عبر الخط المسماري وأول نماذج القوانين المدونة في مسلة
حمورابي
".
وأكد "بينما نمضي في مرحلة الانتقال، فهناك ضرورة أن نبقى يقظين والحذر والجدية، فلا يمكن للعراق أن يتجاهل أي تهديد سواء كان كبيرا أو صغير داخل الحدود إذا كان يهدد الأمن والسيادة والمكان في المحيطين الإقليمي الدولي".
وضرب قائد التحالف مثلا عراقيا بالقول "اتحزم للواوي بحزام السبع"، لافتا الى ان "الوقت حان ليأخذ العراق زمام المبادرة وأن تبدأ هذه المرحلة الانتقالية الجهود التي يبذلها
رئيس الوزراء
،
علي الزيدي
بحصر السلاح".
وبين، ان "التحالف سيواصل دعم حكومة العراق وشعبه في مسيرته نحو مستقبل أكثر إشراقاً"، موضحاً، ان "الطريق نحو المستقبل هو طريق أمة قوية وآمنة ويتمتع بالسيادة".
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