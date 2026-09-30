وزير الدفاع الإسرائيلي: الحدث على متن فلاي دبي كان محاولة تنفيذ عملية إرهابية

وقال كاتس في تصريح نشرته وسائل إعلامية، ان "العملية على متن طائرة جرى إجهاضها".وأضاف ان "المعلومات الأولية التي في أيدينا تفيد بأن نية المخرب كانت تدمير الطائرة بمن فيها".وذكر ان "الحدث الخطير الذي وقع على متن طائرة فلاي دبي كان محاولة تنفيذ عملية إرهابية".