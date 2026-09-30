نتنياهو: السعودية اعتقلت الطيار الذي هاجم زميله في طائرة فلاي دبي وأخضعته للتحقيق

ونقلت وسائل إعلامية عن نتنياهو قوله ان "حادث طائرة كان خطيرا جدا وأمرت المنظومة الأمنية بالاستعداد للمزيد من التهديدات المحتملة".وأضاف "نتابع بشكل متواصل مع السلطات المعنية للتأكد من سلامة ركاب طائرة فلاي دبي وغالبيتهم من الإسرائيليين"، مشيرا الى ان "أحد الطيارين طعن الآخر ثم حاول على ما يبدو إسقاط الطائرة".وذكرت ان "السلطات اعتقلت الذي هاجم زميله وأخضعته للتحقيق".