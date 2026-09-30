واشنطن تدخل على خط حادثة فلاي دبي: التحقيق مستمر

وقال وزير العدل الأمريكي في تصريح تابعته ، "نقوم بتنسيق وثيق مع نظرائنا في الخارج بشأن حادثة طائرة ".وأضاف "لدينا علاقة وثيقة مع وننسق معها منذ وقوع حادث طائرة فلاي دبي".فيما قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركواين مولين ان "التحقيق بحادث طائرة فلاي دبي مستمر وتلقينا اليوم تقارير متضاربة بشأن ما جرى"، لافتا الى "اننا في حالة تأهب دائم ونتعامل بجدية بالغة مع أي حادث مماثل لحادث طائرة فلاي دبي".وذكر انه "لا توجد حاليا تهديدات موثوقة ضد مرتبطة بحادث طائرة فلاي دبي".