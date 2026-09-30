بريطانيا تكشف عن "مؤشرات قوية" تربط إيران بحادث فيرفورد

وأضاف بيرنام، في مقابلة مع " "، أن المؤشرات تدل على أن أدت دورا فيما حدث قرب القاعدة خلال نهاية الأسبوع، مشيرا إلى استمرار تحقيقات شرطية "معقدة وجدية".وفي تصريح منفصل وفق شبكة "سكاي نيوز"، قال: "تريثنا للتأكد مما يمكننا قوله"، مضيفا: "نعتقد أن إيران أدت دورا".وتشكل تصريحاته أول إعلان رسمي بريطاني عن مؤشرات تربط إيران بالحادث، من دون الكشف عن طبيعة الأدلة أو حسم نتائج التحقيق.وكانت في قد أعربت عن "رفضها القاطع وإدانتها الشديدة" لما وصفته بأنه "تكهنات خبيثة لا أساس لها" بشأن ارتباط بالقضية.وبدأت الواقعة ليل السبت إلى الأحد، بعد رصد ثلاث مركبات مشبوهة قرب قاعدة فيرفورد في جنوب ، وقالت مزارعة إنها أبلغت الشرطة بعدما شاهدت مجموعة من الرجال الملثمين ومركبات بدت كأنها تتجه نحو القاعدة.وأوقفت الشرطة خمسة رجال بريطانيين للاشتباه في ارتكاب مخالفات تتعلق بالمتفجرات والإرهاب، قبل أن تخلي سبيلهم بكفالة مع استمرار التحقيقات.وبعد ثلاثة أيام من الفحص، بمشاركة وحدة لتفكيك القنابل، أعلنت الشرطة، الثلاثاء، أنها لم تعثر على متفجرات في المركبات، لكنها ضبطت "كمية من البنزين"، ولم يوضح المسؤولون طبيعة التهديد الذي استدعى الاستنفار الأمني.