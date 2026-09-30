السومرية نيوز تنشر نص بيان ترامب حول انسحاب التحالف الدولي من العراق

وادناه نص البيان:يسرّني اليوم أن أعلن أن آخر القوات الأميركية تغادر العراق! لقد طال الأمر كثيراً، وكانت هناك قرارات سيئة جداً أدخلتنا في هذا المستنقع منذ البداية، لكن ذلك سيصبح قريباً جزءاً من التاريخ. إنه يوم عظيم لأميركا، والأهم أننا نغادر والعراق لديه رئيس وزراء جديد رائع، ، وهو شخص دعمته منذ البداية وأيدته بشكل كامل. لقد فاز في انتخابات لم يكن متوقعاً أن يفوز بها، وحقق انتصاراً ساحقاً!بدأت عملية العزم الصلب في عام 2003 في عهد الرئيس دبليو بوش، واستمرت في عام 2014 خلال إدارة حسين أوباما، وكذلك في عهد " النعسان"، وتنتهي في عام 2026 تحت قيادة الرئيس .إن هذا اليوم يمثل انتصاراً للولايات المتحدة، وانتصاراً للعراق، وانتصاراً حاسماً على تنظيم ، الذي تم القضاء عليه إلى حد كبير خلال الولاية الأولى لإدارة ، إلى جانب جهات أخرى سيئة وخطيرة للغاية.وعلى خلاف ، حيث تُركت كميات كبيرة من المعدات العسكرية وغيرها، وقُتل 13 من جنودنا وأصيب كثيرون بجروح خطيرة، فإن هذا الانسحاب المنظم لقوات التحالف ومعداته من يمثل نهاية رحلة باهظة التكلفة إلى الجحيم.لقد حددت مهمة واضحة، ومنحت قادتنا الأدوات اللازمة لإنجازها، ورفضت السماح بأن يتحول وجود مؤقت إلى وجود دائم. كان أمامي خيار البقاء أو المغادرة، وشعرت، من دون أدنى شك، بأن الوقت قد حان لكي تعود أميركا إلى الوطن!على شخصية متميزة، وآمل أن يكون قادراً على إدارة الأمور بشكل جيد جداً. لقد جئنا لمحاربة "الخلافة"، ولم تعد هناك خلافة الآن. نحن عائدون إلى الوطن!الرئيس ج. ترامب