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السومرية نيوز تنشر نص بيان ترامب حول انسحاب التحالف الدولي من العراق
دوليات
2026-09-30 | 13:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
455 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
تنشر
وكالة السومرية
نيوز، نص بيان
الرئيس دونالد ترامب
حول انسحاب
التحالف الدولي
من
العراق
.
وادناه نص البيان:
يسرّني اليوم أن أعلن أن آخر القوات الأميركية تغادر العراق! لقد طال الأمر كثيراً، وكانت هناك قرارات سيئة جداً أدخلتنا في هذا المستنقع منذ البداية، لكن ذلك سيصبح قريباً جزءاً من التاريخ. إنه يوم عظيم لأميركا، والأهم أننا نغادر والعراق لديه رئيس وزراء جديد رائع،
علي الزيدي
، وهو شخص دعمته منذ البداية وأيدته بشكل كامل. لقد فاز في انتخابات لم يكن متوقعاً أن يفوز بها، وحقق انتصاراً ساحقاً!
بدأت عملية العزم الصلب في عام 2003 في عهد الرئيس
جورج
دبليو بوش، واستمرت في عام 2014 خلال إدارة
باراك
حسين أوباما، وكذلك في عهد "
جو بايدن
النعسان"، وتنتهي في عام 2026 تحت قيادة الرئيس
دونالد ج. ترامب
.
إن هذا اليوم يمثل انتصاراً للولايات المتحدة، وانتصاراً للعراق، وانتصاراً حاسماً على تنظيم
داعش
، الذي تم القضاء عليه إلى حد كبير خلال الولاية الأولى لإدارة
ترامب
، إلى جانب جهات أخرى سيئة وخطيرة للغاية.
وعلى خلاف
أفغانستان
، حيث تُركت كميات كبيرة من المعدات العسكرية وغيرها، وقُتل 13 من جنودنا وأصيب كثيرون بجروح خطيرة، فإن هذا الانسحاب المنظم لقوات التحالف ومعداته من
قاعدة أربيل الجوية
يمثل نهاية رحلة باهظة التكلفة إلى الجحيم.
لقد حددت مهمة واضحة، ومنحت قادتنا الأدوات اللازمة لإنجازها، ورفضت السماح بأن يتحول وجود مؤقت إلى وجود دائم. كان أمامي خيار البقاء أو المغادرة، وشعرت، من دون أدنى شك، بأن الوقت قد حان لكي تعود أميركا إلى الوطن!
رئيس الوزراء
على
الزيدي
شخصية متميزة، وآمل أن يكون قادراً على إدارة الأمور بشكل جيد جداً. لقد جئنا لمحاربة "الخلافة"، ولم تعد هناك خلافة الآن. نحن عائدون إلى الوطن!
الرئيس
دونالد
ج. ترامب
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دونالد ترامب
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