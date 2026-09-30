انفجار في ريف دمشق الشرقي

أفادت وسائل إعلام دولية، مساء الأربعاء، بانفجار في ريف دمشق الشرقي السوري.

وقال تلك الوسائل، "انفجار مجهول في المحطة الحرارية في ريف دمشق الشرقي".

وأضافت "انفجارات في محطة تشرين الحرارية، المحطة الكهربائية الأكبر في ريف دمشق".

الى ذلك، قال مصدر بوزارة الطاقة السورية، "انفجار بأنبوب غاز يغذي محطة تشرين الحرارية في منطقة حران العواميد شرق دمشق".

وأضاف "فرق الصيانة بمحطة تشرين تعمل على إغلاق خط الغاز للسيطرة على الحريق".