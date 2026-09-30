ما هي جنسية طيار "فلاي دبي" المصاب؟

ووفقا للمعلومات التي أوردتها الصحيفة، كان ماتشهار يقود الرحلة الجوية المتجهة من دبي إلى تل أبيب بصفته كابتن الطائرة، عندما باغتته طعنات سكين سددها له مساعده (الطيار الثاني)، مما الرحلة على الهبوط اضطراريا في أحد مطارات .هذا ولم ترد حتى الآن أي تفاصيل حول الحالة الصحية للطيار المصاب.وبحسب ملفه الشخصي على منصة "لينكد إن"، فإن ماتشهار يعمل قائدا لطائرات " 737" لدى شركة " " منذ يونيو من عام 2022.وقبل التحاقه بالشركة الحالية، أمضى ماتشهار 11 عاما يعمل في صفوف شركة "سبايس جيت" (SpiceJet) ومقرها مومباي، حيث شغل منصب قائد طائرة، ثم تمت ترقيته في 2020 ليصبح مدربا ومقيّما للطيارين الآخرين. ويُظهر ملفه المهني رصيدا حافلا يتجاوز 9750 ساعة طيران على متن طائرات بوينغ من طرازي "737-800" و"737 " بفئتيهما الثامنة والتاسعة. ويدل ملفه على أن ماتشهار انضم إلى شركة "فلاي دبي" مباشرة في منصب قائد طائرة.يوم الأربعاء، أرسلت طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب إشارة استغاثة، لتهبط بعد فترة وجيزة اضطراريا في العربية .وأكدت الخطوط الجوية لاحقا وقوع حادث على متن الرحلة، بينما كشفت وسائل إعلام في وقت لاحق عن تفاصيل صادمة تفيد بأن أحد الطيارين طعن زميله بسكين وحاول إسقاط الطائرة.لا يزال الغموض يلف جنسية الطاعن (مساعد الطيار)، فلقد صرّح مسؤولون إسرائيليون لوسائل إعلام عالمية (مثل وكالة رويترز وشبكة NDTV) بأن الطيار الطاعن يحمل جنسية عربية، ولم تتضح الدوافع الرسمية بشكل قاطع بعد، والتحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية.