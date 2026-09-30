قتيلان بإطلاق نار في ولاية فرجينيا الأمريكية

ووقع الحادث صباحا بالقرب من مستودع في مدينة "ماناساس"، التي تبعد حوالي 50 كيلومترا عن .وذكرت صحيفة " "، نقلا عن السلطات المحلية، أن أحد العاملين في المستودع أطلق النار فقتل اثنين من زملائه وأصاب ثالثا.ووفقا للمسؤولين، فإن حالة المصاب مستقرة.وقد أُطلقت عملية بحث واسعة النطاق على مستوى الولاية للعثور على الجاني، الذي أقدم لاحقا على الانتحار أثناء مواجهة مع الشرطة.