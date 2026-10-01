ممثلون عن "الشاباك" الإسرائيلي يتوجهون إلى دبي

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه بعد القرار الذي اتخذ مساء أمس بتعليق رحلات " " من وإلى لمدة ستة أيام على الأقل، ستبدأ "رحلات الإنقاذ للإسرائيليين العالقين غدا مع شركات إسرائيلية وتحت حراسة مشددة".وإلى جانب ذلك، يقترب مسار عودة شركات الطيران الإسرائيلية إلى الرحلات إلى دبي، بعد أن تحدث والرئيس الإماراتي على خلفية محاولة اختطاف طائرة شركة "فلاي دبي" التي كان على متنها أكثر من 100 إسرائيلي.وفي أعقاب موافقة الإماراتيين على نشر أجهزة فحص إضافية، فتح الطريق أمام تقدم يتيح للشركات الإسرائيلية العودة والطيران إلى دبي. ويأتي هذا التطور بعد الحادث الذي أمر فيه رئيس الوزراء نتنياهو بتعزيز الأمن في كل من شركات الطيران الإسرائيلية وغير الإسرائيلية.وذكرت القناة أن شركة "أركيا" (ثالث أكبر شركة طيران في إسرائيل) ستشغل ست رحلات غدا وبعد غد، مؤكدة أن جدول رحلاتها خاضع لموافقة نهائية من . وستشغل أيضا "إل عال" و"يسرائير" رحلات إنقاذ، لكنهما لم تنشرا الجدول بعد.وقبل الحادث الذي وقع صباح أمس، مدد الشاباك الحظر على الشركات الإسرائيلية، ومنها "إل عال" و"يسرائير" و"أركيا"، من الهبوط في الإمارات بسبب مخاطر أمنية.وفي الوقت نفسه، واصلت الشركات الإماراتية "الاتحاد" و"فلاي دبي" الطيران والهبوط في إسرائيل.وقد غضبت الشركات الإسرائيلية من ذلك وادعت أن الأمر سيؤدي إلى خسائر بعشرات الملايين.وكان الحظر على الرحلات الذي سبق الحادث ساريا حتى شهر أكتوبر، وكان من المفترض أن يمتد أيضا إلى ، لكن الوضع تغير الآن وقد تعود الرحلات للهبوط في الإمارات في وقت أبكر من ذلك.