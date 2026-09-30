إيطاليا تمدد الرقابة على حدودها مع إسبانيا بسبب وضع سبتة

وقالت الوزارة في بيان: "تبقى الرقابة على الحدود مع إسبانيا سارية المفعول. وقد قرر تمديد عمليات التفتيش على الحدود الجوية والبحرية 15 يوما أخرى، بعد التشاور مع لجنة تحليل الهجرة وأمن الحدود التي عقدت اجتماعاً صباح اليوم".وأوضحت الوزارة أن القرار استند إلى الوضع الراهن في سبتة، ولا سيما استمرار المشكلات التي سبق رصدها، وأضافت: "يتمثل الهدف في تعزيز حماية الحدود الأوروبية، بما في ذلك صون ، فضلا عن منع التهديدات الإرهابية المحتملة والتصدي لها".وأبلغت السلطات الإيطالية ووزراء داخلية الدول الأعضاء الأخرى في بالقرار، وأكدت أنه لا يعني القرار إغلاق الحدود، إذ تبقى حرية التنقل ممكنة، لكن المسافرين قد يخضعون لعمليات التفتيش المعاد فرضها مؤقتا.في المقابل، قررت الإبقاء على الرقابة في الموانئ والمطارات ذات الرحلات المباشرة مع 15 يوما أخرى، وكانت قد فرضت هذه القيود ردا على القرار الإيطالي، متذرعة بدواعٍ تتعلق بالنظام العام والأمن الداخلي.وكانت سبتة، الواقعة في شمال إفريقيا والمتاخمة للمغرب، قد شهدت في أواخر يوليو تدفقا جماعيا للمهاجرين، وأفادت وزارة الداخلية الإسبانية بأن نحو 72 ألف مهاجر تسللوا إلى البلاد قادمين من ، وأُعيد معظمهم لاحقا إلى الأراضي المغربية.