"نحن بحاجة إلى المساعدة".. شهادة راكب تكشف لحظات التوتر على طائرة فلاي دبي

وأثارت الشهادة التي أدلى بها الراكب اهتماماً، بعدما تحدث خلالها عن حالة الطوارئ التي عاشها على متن الرحلة، فيما أكدت شركة " " لاحقاً وقوع مشادة داخل قمرة القيادة.وقالت الإماراتية إنها تحقق في الحادث الأمني الذي وقع الأربعاء على متن الرحلة "FZ1073"، في وقت أوضحت فيه "فلاي دبي" أن أفراداً من طاقمها تمكنوا من السيطرة على الطائرة وتحويل مسارها والهبوط بها بسلام في مطار .وأكدت الشركة أن أسباب الحادثة ودوافعها لا تزال غير معروفة وتخضع لتحقيق رسمي، مشيرة إلى إرسال طائرتين بديلتين إلى تبوك، فيما لم تتأثر رحلاتها الأخرى بالحادث.