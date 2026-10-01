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هل طُرد عراقجي والوفد الإيراني من نيويورك؟ طهران توضح
دوليات
2026-10-01 | 07:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
735 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
ردت البعثة الإيرانية لدى
الأمم المتحدة
على تقرير لموقع "أكسيوس" أفاد بأن وزير الخارجية الأميركي
ماركو روبيو
أمر الوفد الإيراني، وبين أعضائه وزير الخارجية
عباس عراقجي
، بمغادرة
الولايات المتحدة
، مؤكدة أن مغادرة الوفد
نيويورك
جاءت وفق جدول زمني محدد مسبقاً.
ونقلت وكالة "
تسنيم
" عن البعثة الإيرانية أن الوفد غادر
نيويورك
متوجهاً إلى
طهران
وفق البرنامج الذي جرى إبلاغ
وزارة الخارجية
الأميركية به في 17
أيلول/سبتمبر
، نافية أن تكون المغادرة جاءت نتيجة أمر أميركي.
واتهمت البعثة وزارة الخارجية الأميركية، بعد ما وصفته بـ"الإخفاق في تحقيق أي نتيجة"، باللجوء إلى نشر "أخبار لا أساس لها من
الصحة
ولا قيمة لها".
وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد بأن روبيو أمر الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمغادرة
الولايات المتحدة
فوراً، بعد وصول المفاوضات بين
واشنطن
وطهران إلى طريق مسدود.
ونقل الموقع عن مسؤول أميركي أن الوفد الإيراني "تجاوز فترة الترحيب به"، مشيراً إلى أن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة انتهت، وبالتالي حان وقت مغادرة الوفد.
وبحسب التقرير، كان عراقجي من بين أعضاء الوفد الذين شملهم الأمر، قبل أن يغادر الوفد إلى المطار بعد ساعات، ويستقل رحلة من نيويورك إلى
الدوحة
عند الساعة 1:20 صباح الثلاثاء.
وبذلك، تتباين
رواية
البعثة الإيرانية مع ما أورده "أكسيوس" بشأن أسباب مغادرة الوفد الإيراني للولايات المتحدة، إذ تقول طهران إن الرحيل كان مقرراً مسبقاً، بينما أفاد الموقع بأن المغادرة جاءت بناءً على توجيه أميركي.
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