هل طُرد عراقجي والوفد الإيراني من نيويورك؟ طهران توضح

ونقلت وكالة " " عن البعثة الإيرانية أن الوفد غادر متوجهاً إلى وفق البرنامج الذي جرى إبلاغ الأميركية به في 17 ، نافية أن تكون المغادرة جاءت نتيجة أمر أميركي.واتهمت البعثة وزارة الخارجية الأميركية، بعد ما وصفته بـ"الإخفاق في تحقيق أي نتيجة"، باللجوء إلى نشر "أخبار لا أساس لها من ولا قيمة لها".وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد بأن روبيو أمر الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمغادرة فوراً، بعد وصول المفاوضات بين وطهران إلى طريق مسدود.ونقل الموقع عن مسؤول أميركي أن الوفد الإيراني "تجاوز فترة الترحيب به"، مشيراً إلى أن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة انتهت، وبالتالي حان وقت مغادرة الوفد.وبحسب التقرير، كان عراقجي من بين أعضاء الوفد الذين شملهم الأمر، قبل أن يغادر الوفد إلى المطار بعد ساعات، ويستقل رحلة من نيويورك إلى عند الساعة 1:20 صباح الثلاثاء.وبذلك، تتباين البعثة الإيرانية مع ما أورده "أكسيوس" بشأن أسباب مغادرة الوفد الإيراني للولايات المتحدة، إذ تقول طهران إن الرحيل كان مقرراً مسبقاً، بينما أفاد الموقع بأن المغادرة جاءت بناءً على توجيه أميركي.