ترامب يرجّح استئناف قصف إيران بعد انتخابات تشرين الثاني

وقال في تصريحات لمجلة "تايم" إن شن هجمات جديدة على "أمر ممكن"، وذلك بعد يوم من إعلانه أن الحرب ستنتهي قريباً "بطريقة أو بأخرى".وجدد الرئيس الأميركي رفضه أحدث مقترح إيراني لوقف إطلاق النار، قائلاً: "ما رفضته قبل عام لن أوافق عليه اليوم".وفي ما يتعلق بالقدرات العسكرية الأميركية، أقر ترامب بوجود "نقص قليل" في مخزونات بعض أنواع الذخائر، لكنه أكد في المقابل أن تعمل على تعزيز مخزوناتها بشكل كبير، مشيراً إلى أن ستزود حلفاءها بالذخائر أيضاً.ووصف ترامب التقارير التي تتحدث عن نقص الذخائر الأميركية بأنها "في معظمها أخبار كاذبة"، مضيفاً أن لدى الولايات المتحدة "الكثير من الأسلحة" وأن وضعها "ممتاز".وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتواصل فيه الاتصالات الدبلوماسية بشأن وقف القتال، فيما أفادت "رويترز" بأن إيران تستعد لرد أكثر قوة في حال استأنفت الولايات المتحدة هجماتها العسكرية الواسعة، مع تعثر الجهود الدبلوماسية.