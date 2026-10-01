غارات جوية تستهدف صنعاء وثلاث محافظات

وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين، "غارات تستهدف ومحافظات صعدة وتعز وعمران".

الى ذلك، قالت وكالة سبأ في صنعاء، "عدوان سعودي يستهدف العاصمة صنعاء وصعدة وتعز وعمران".