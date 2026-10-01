الخارجية الأمريكية تعلن فرض عقوبات على شبكات تساعد إيران

أعلنت ، الخميس، عن فرض عقوبات على شبكات في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا تساعد .

وقالت الخارجية الأمريكية، "فرض عقوبات على شبكات في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا تساعد على الالتفاف على العقوبات".

ولفتت الى أن "العقوبات تستهدف شبكات مرتبطة بقطاعات والسيارات والمعادن في إيران"، مضيفة "نعمل مع دول عدة لإغلاق كل قنوات الإيرادات غير المشروعة التي تستخدمها إيران".

وكان الرئيس الأمريكي رجّح، اليوم الخميس، استئناف القصف المكثف على إيران بعد الانتخابات النصفية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني المقبل.