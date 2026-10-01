بوتين يعلن: مقترح نقل اليورانيوم الإيراني إلى روسيا لا يزال قائما

وجاءت تصريحات خلال الجلسة العامة للاجتماع السنوي الثالث والعشرين لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، الذي انعقد في ، وقال إن تعارض أي عدوان، وتدعو إلى حل جميع القضايا بالطرق السلمية.وأضاف: "أما فيما يتعلق بالعدوان، فقد سبق أن تحدثت عن ذلك وألمحت إليه تلميحا واضحا، لكنني أود التأكيد مرة أخرى على أن الأحداث الجارية في أوكرانيا هي أيضا عدوان يشنه الغرب الجماعي على روسيا، ولكن بأيدي نظام القوميين الأوكرانيين. فهذا أيضاً عدوان، ونحن ضد أي عدوان. نحن مع حل جميع القضايا بالوسائل السلمية، عبر التفاوض والتوافق".وفي الملف النووي، قال بوتين: "أما فيما يتعلق بالبرنامج النووي لإيران، فإن موقفنا معروف جيدا، ولا شيء سريا فيه. لقد.. أدينا دورا بالغ الأهمية وجوهريا في تسوية الأزمة السابقة.. وفي ذلك الحين اتُّخذ قرار.. إذ اقترحنا نقل جزء من اليورانيوم المخصّب إلى أراضي روسيا، وقد نجح ذلك كله. وهذا المقترح لا يزال مطروحاً على الطاولة حتى الآن".وأشار الرئيس الروسي إلى أن بلاده أسهمت أيضا في وضع خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني. وقال: "روسيا مستعدة للعمل على الملف النووي الإيراني إذا كان ذلك سيسهم في تهدئة الأوضاع".وذكّر بوتين بأن روسيا عرضت على ، مع تصاعد التوتر في المنطقة مطلع العام الجاري، نقل اليورانيوم المخصّب مجددا إلى أراضيها، وبحسب بوتين، وافق الإيرانيون والأمريكيون والإسرائيليون على ذلك في البداية، غير أن شدّدت موقفها لاحقا.وأضاف: "مقترحنا لا يزال مطروحا على الطاولة حتى الآن. وإذا توصل جميع أطراف هذه العملية في نهاية المطاف إلى أن ذلك سيسهم ولو بقدر ما في تهدئة الأوضاع، فتفضّلوا بالقبول، نحن مستعدون لهذا العمل".وأعرب بوتين عن أمله في إعادة فتح ورفع العقوبات عن إيران. وقال: "نأمل أن يُفتح المضيق "مضيق هرمز" أيضا، وأن تُرفع العقوبات عن إيران، وهو ما تسعى إليه ، وهي محقة في سعيها. وعندها لن تكون هناك أي حاجة إلى تقييد حركة السفن عبر مضيق هرمز".