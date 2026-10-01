طهران تكشف حقيقة طرح مقترح نووي مقابل تخفيف العقوبات

وقال المصدر، وفق وكالة أنباء "إرنا"، إن أي نقاش بشأن الملف النووي لم يطرح أساسا خلال المحادثات التي جرت مع الوسطاء.وكانت وكالة "بلومبرغ" قد أفادت، في وقت سابق، بأن طرح خلال لقاءات خاصة مع دبلوماسيين أوروبيين وإقليميين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مقترحا يقضي بالسماح بعودة مفتشي إلى المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت للقصف، مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على .وبحسب المصدر الإيراني، فإن ما نشرته بلومبرغ بشأن هذا المقترح غير صحيح على الإطلاق.