إيران تطالب بعودة حركة الطيران مع العراق

وقالت الخارجية الإيرانية، "نطالب بعودة بين والعراق والقيود تتعارض مع علاقات حسن الجور".

وكانت الأمريكية قالت، يوم الثلاثاء الماضي، إنه يسمح للخطوط الجوية العراقية ومقدمي خدماتها والأشخاص الأمريكيين العاملين نيابة عنها تنفيذ المعاملات اللازمة لتشغيل الرحلات بين وايران. وكانت الأمريكية قالت، يوم الثلاثاء الماضي، إنه يسمح للخطوط الجوية العراقية ومقدمي خدماتها والأشخاص الأمريكيين العاملين نيابة عنها تنفيذ المعاملات اللازمة لتشغيل الرحلات بين وايران.

وجاء ذلك بعدما اعلن الأميركي سكوت بيسنت، أن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل حول العالم اعتباراً من 23 أيلول، على خلفية العقوبات والضغوط الاقتصادية الأمريكية على .