في القاهرة.. السفارة العراقية تقيم احتفالية كبرى بمناسبة يوم السيادة

أقامت في القاهرة، الخميس، احتفالية كبرى بمناسبة يوم السيادة العراقي بحضور رسمي كبير.

وقالت السفارة في بيان، "أقامت لدى جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، احتفالية كبرى بمناسبة يوم السيادة، بحضور وزير الأوقاف المصري الدكتور أسامة الأزهري، والأمين العام لجامعة السيد نبيل ، ووزيرة البيئة العراقية السيدة ، ومساعد وزير الخارجية المصري السفير ، وعدد من الوزراء السابقين، وجمع كبير من سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى القاهرة، ونخبة من الإعلاميين والمثقفين والفنانين العراقيين والمصريين".

وقال السفير العراقي لدى مصر ، في كلمة له، إن "يوم السيادة يمثل ثمرة الجهود التي بذلتها لتعزيز السيادة الوطنية، وترسيخ قدرة المؤسسات الأمنية والعسكرية على حماية أمن البلاد واستقرارها"، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تجسد مرحلة جديدة في مسيرة ، عنوانها استقلال القرار الوطني، وتعزيز سلطة المؤسسات الدستورية، وبناء علاقات دولية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأكد خلف حرص على تعزيز علاقاته مع أشقائه وأصدقائه، مثمناً العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة التي تجمع العراق ومصر، وما تشهده من تعاون وتنسيق في مختلف المجالات.

من جانبه، أشاد وزير الأوقاف المصري، في كلمة ألقاها خلال الاحتفالية، بعمق العلاقات التاريخية بين العراق ومصر، مقدماً التهنئة للعراق بمناسبة يوم السيادة، ومتمنياً له دوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار، وفق البيان.