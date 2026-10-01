ترامب يعلن: الحرب مع إيران ستنتهي سريعاً

أعلن الرئيس الأمريكي ، أن الحرب مع ستنتهي سريعاً، مشيرا الى أن على إيران أن تتخذ قرارا صائبا.

وقال في كلمة له، "قدرة على التصنيع العسكري انهارت ومعظم قادتها رحلوا"، مضيفا "لا نعرف مع من نتعامل في إيران بعد رحيل معظم قادتها".

ولفت الى أن "إيران لا تملك رادارات متطورة وتحاول أحيانا زرع ألغام بحرية لكننا نزيلها عادة قبل تنفيذها"، مؤكدا أن "قواتنا البحرية تفرض حصارا ولم تتمكن أي سفينة إيرانية من عبور منذ أشهر".

وتابع ترامب "على إيران أن تتخذ قرارا صائبا وحكيما وإلا فإنها لن تصمد طويلا"، مردفا "في نهاية المطاف سينتهي الأمر مع إيران بطريقة أو بأخرى، الحرب مع إيران ستنتهي سريعا".

وكان ترامب رجّح، الخميس، استئناف القصف المكثف على إيران بعد الانتخابات النصفية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني المقبل.