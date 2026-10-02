اعتقال موظف في وزارة الطاقة الأمريكية بتهمة دعم الحوثيين

وقالت العدل الأمريكية في بيان صحفي: "ألقي القبض على حامد العبودي، 51 عاما، من ريتشلاند، ، صباح اليوم بتهمة محاولة تقديم دعم مادي أو موارد للحوثيين، وهي منظمة أجنبية تصنف كإرهابية".وأشارت إلى أن المتهم لفت انتباه أجهزة إنفاذ القانون بعد رحلة إلى الشرق الأوسط، سجلها في مكان عمله على أنها إجازة مرضية.ووفقا لملف القضية فإن المشتبه به اشترى مكونات لطائرات مسيرة وعبوات ناسفة محلية الصنع، وكان ينوي نقل خبرته الهندسية إلى الحوثيين في .ومن المقرر عقد أول جلسة استماع في المحكمة يوم الجمعة في المحكمة الفيدرالية في ريتشلاند. وفي حال إدانته، يواجه العبودي عقوبة تصل إلى 20 عاما في السجن.