ترامب في تصريح غامض: أوروبا "تُلتهم حية"

وقال ترامب في ألقاه أمام حشد من أنصاره في ولاية إن الأزمات المتفاقمة في أوروبا بلغت مرحلة حرجة، وأضاف: "انظروا ماذا يحدث لأوروبا. إنها تُلتهم حية".ولم يحدد الرئيس الأمريكي ما قصده في هذا التصريح علما أن أوروبا تعاني من أزمات عديدة على مختلف الأصعدة، وسبق لترامب أن انتقد السلطات الأوروبية مرارا بسبب الوضع المتعلق بالهجرة.وأضاف أن العالم بحاجة إلى التوعية بنهج لمنع حدوث مثل هذا التطور للأحداث.وأكد الرئيس الأمريكي مجددا أن أحد إنجازاته خلال فترة رئاسته هو إغلاق حدود أمام المهاجرين غير الشرعيين.وحذر في أغسطس الماضي من أن الهجرة غير ومشاكل الطاقة تقتل أوروبا، وفي يوليو الذي سبقه، اعتبر أنه لهذا السبب، فإن "لن يبقى موجودا".كما تأتي تصريحات بالتزامن مع ارتفاع حاد لأسعار الغاز وإعلان الإحصاءات الرسمية للاتحاد الأوروبي عن تسجيل أسعار وقود رقما قياسيا تاريخيا غير مسبوق، حيث قفز متوسط السعر إلى 2.24 يورو للتر الواحد، وسط تفاقم حاد لأزمة الطاقة وتآكل النفوذ الاقتصادي والجيوسياسي للمنظومة الأوروبية.كما تتكبد الصناعات الأوروبية خسائر كبيرة بسبب العقوبات التي فرضها على .