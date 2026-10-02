حصان يهرب بعروسين وينقلب في مشهد غير متوقع

وأظهر الفيديو وهو يندفع مبتعدًا بالعروسين، وسط محاولات للسيطرة على الموقف، بينما تابع المتواجدون المشهد بدهشة، في واقعة لفتت الأنظار وحظيت بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.وسرعان ما انتشر المقطع بين المستخدمين، الذين تداولوه بكثافة مع تعليقات ساخرة ومندهشة، خاصة أن الحادث وقع في مناسبة يفترض أن تكون من أكثر اللحظات سعادة في حياة العروسين.وأثار المشهد حالة من الجدل حول أسباب اندفاع الحصان، فيما تصدر الفيديو التفاعلات باعتباره واحدا من أغرب اللقطات التي شهدتها حفلات الزفاف مؤخرًا.