ماذا سيحدث للبشرية والعالم في 13 تشرين الثاني القادم؟.. تنبؤات اطلقت قبل 66 عاما

إذ نشرت مجلة "ساينس" في عام 1960 مقالا توقع أن يقترب عدد سكان العالم من اللانهاية في ذلك اليوم، وهو ما يعني عمليا أن البشرية ستواجه ناجمة عن التكدس السكاني. وجاء المقال تحت عنوان "يوم القيامة: الجمعة، 13 تشرين الثاني 2026"، من إعداد فون ، الأستاذ النمساوي-الأمريكي في علم التحكم الآلي، بمشاركة طالبيه باتريشيا إم. مورا ولورانس دبليو. أميوت.واعتمد المقال على تحليل 24 تقديرا لعدد سكان العالم تمتد على نحو ألفي عام، في محاولة لتحديد النمط الذي سلكه النمو السكاني عبر التاريخ.نمو متسارع بلا توقفذهب فون فورستر وزميلاه إلى أن البشر يتميزون عن كثير من الكائنات الأخرى، لأن قدرتهم على التواصل والتعاون وحل المشكلات قد تمكنهم من زيادة أعدادهم بوتيرة متسارعة.وقامت الفكرة الأساسية للمقال على أن النمو السكاني لا يسير وفق معدل ثابت فحسب، ولا حتى وفق "النمو الأسي" الذي يعني ازدياد العدد بنسبة ثابتة بحيث تصبح الزيادة نفسها أكبر في كل فترة.وافترض الباحثون أن نمو البشر يمكن أن يتسارع أكثر من ذلك مع مرور الزمن. وبعد تطبيق نموذج رياضي على البيانات التاريخية، وإسقاط النتائج على المستقبل، خلصوا إلى أن عدد سكان العالم سيقترب من اللانهاية في 13 تشرين الثاني 2026.وقالوا في العبارة التي ارتبطت بالمقال: "لن يموت أحفاد أحفادنا جوعا، بل سيموتون سحقا من شدة التكدس".صدى واسعحين بدا التنبؤ مقنعا، أثار المقال اهتماما واسعا منذ نشره، وتناولته وسائل إعلام بارزة مثل مجلة "تايم" و" تايمز".ولم يقتصر تأثيره على الإعلام، إذ استشهد به باحثون في مجالات الديموغرافيا والبيئة وعلم الوراثة، وظهرت فكرته في نقاشات سياسية وقانونية. وخلال الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، بدت الأرقام الفعلية لسكان العالم تسير قريبة من المسار الذي رسمه المقال. لكن هذه الصورة أخذت تتغير نحو عام 1993، عندما أصبح عدد سكان العالم أقل من المستوى الذي توقعه النموذج، وبدأت الفجوة تتسع مع مرور الوقت.لماذا ابتعد الواقع عن التوقع؟شهد العالم خلال العقود الماضية تغيرا كبيرا في معدلات الإنجاب. فقد انخفض معدل المواليد العالمي بشكل واضح مقارنة بعام 1960، وتراجع متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم النساء في معظم مناطق العالم. وبذلك، لم يستمر النمو السكاني بالوتيرة التي افترضها المقال. وهنا تظهر حدود التنبؤات الرياضية بعيدة المدى: قد تكون المعادلة ، لكن نتائجها تظل مرتبطة بالافتراضات التي بنيت عليها. فإذا تغير أحد هذه الافتراضات، تغير المسار المتوقع أيضا. ولهذا، فإن 13 تشرين الثاني 2026 لا يمثل موعدا متوقعا لفناء البشرية، بل هو التاريخ الذي وصل إليه نموذج رياضي انطلق من افتراض استمرار نمط معين من النمو السكاني.من العلم إلى "يوم القيامة"ربما كان سر استمرار شهرة المقال لأكثر من ستة عقود هو الجمع بين العلم وفن العرض. فقد استند إلى بيانات وتحليل رياضي، لكنه حمل عنوانا صادما وحدد يوما بعينه لنهاية العالم.وكان فون فورستر قد عمل في مرحلة من حياته في مجال فنون الخفة والألعاب السحرية، وهو ما يضفي بعدا لافتا على الطريقة التي قدم بها فكرته.وفي 13 تشرين الثاني 2026، سيحين التاريخ الذي حدده المقال قبل 66 عاما.لكن المؤشرات السكانية الحالية لا تسير في الاتجاه الذي افترضه النموذج، إذ بدأ النمو السكاني العالمي بالابتعاد عن المسار الذي قاد إلى ذلك التاريخ منذ عقود.وتبقى قصة "يوم القيامة" مثالا لافتا على حدود التنبؤات الرياضية بعيدة المدى: فالمعادلة قد تصف مسارا بدقة عندما تستمر الظروف التي بنيت عليها، لكن تغير تلك الظروف يمكن أن يقود المستقبل إلى مسار مختلف تماما.