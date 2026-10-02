ترامب: أوروبا توافق على الإفراج عن كميات كبيرة من مخزونات الديزل

وقال في تصريحات صحفية، إن “أوروبا وافقت للتو على الإفراج عن كمية كبيرة من مخزونات الديزل”، مشيراً إلى أن القرار الأوروبي سيبدأ تطبيقه “على الفور”.وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام بأن الإفراج عن يُطرح كأحد الخيارات المطروحة لاحتواء ، في ظل تحركات تستهدف زيادة الإمدادات إلى الأسواق.