مجموعة السبع تعلن سحب 100 مليون برميل من احتياطيات الطاقة لدعم الأسواق

وذكر القادة في بيان مشترك، أن عملية السحب ستبدأ فوراً وتستمر لمدة أربعة أشهر، ضمن إجراءات تستهدف تعزيز الإمدادات في الأسواق العالمية.وجددت المجموعة "التزامها بعدم فرض قيود على تصدير الطاقة ومنتجاتها بين دولها، داعية جميع المنتجين إلى الامتناع عن فرض أي حظر من شأنه زيادة التوترات في أسواق الطاقة".كما أعلنت دول المجموعة "التنسيق بشأن جداول أعمال الصيانة في مصافي التكرير التابعة لها، في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على استقرار الإمدادات".