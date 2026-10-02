احتجاجات طلابية تعطل مئات المدارس في فرنسا

وقال وزير إدوار إن نحو ألف مدرسة ثانوية تعطلت، أمس الخميس، فيما أُصيب نحو 170 طالباً و65 من العاملين في التعليم، بينهم 40 مديراً، بينما أعلنت السلطات إغلاق نحو 400 مؤسسة تعليمية، اليوم الجمعة.وأعلنت توقيف 1949 شخصاً خلال احتجاجات الخميس، في حين أُصيب نحو 300 من أفراد الشرطة والدرك خلال التدخلات الأمنية، بحسب السلطات الفرنسية. كما اندلعت حرائق في مدرستين بمدينة نانت على هامش التحركات.وبدأت الاحتجاجات في 24 أيلول الماضي، بدعوات عبر مواقع التواصل للمطالبة بزيادة الموارد المخصصة للتعليم وتعويض النقص في أعداد المعلمين، في وقت أعلنت فيه نقابة “سنيس” إلغاء 1803 وظائف تدريس في المرحلة الثانوية مع العام الدراسي 2026.وتأتي الاحتجاجات بالتزامن مع ضغوط مالية على الحكومة الفرنسية، بعدما أظهرت بيانات وصول الدين العام إلى 3595.5 مليار يورو بنهاية حزيران الماضي، بما يعادل نحو 119% من الناتج المحلي الإجمالي.ويتزامن ذلك مع جدل سياسي بشأن حجم الإنفاق على دعم أوكرانيا، وسط تباين بين القوى السياسية الفرنسية حول السياسة الخارجية ومستوى المساعدات المقدمة لكييف، في وقت تشهد فيه البلاد نقاشاً متزايداً حول أولويات الإنفاق العام.