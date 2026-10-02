ترامب: قضية إيران ستنتهي قريباً وستنخفض أسعار النفط

وقال ، ان " في وضع صعب وليست في حال جيدة"، مبيناً ان "أوروبا لديها كميات كبيرة من وستقدم مساهمة كبيرة للسوق العالمية وكذلك ".وتابع: "بمجرد انتهاء الحرب مع إيران ستنخفض أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب وربما إلى ما دونها".واكمل، ان "مسألة إيران ستنتهي قريبا وستنخفض أسعار النفط، ولدينا علاقة جيدة جدا مع أوروبا وهي مستعدة للمساهمة لأنها تملك كميات كبيرة من الديزل".