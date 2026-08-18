الإمارات تقرر وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية مع إيران

أفادت اليوم الثلاثاء، بوقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع حتى إشعار آخر.

وأكدت عفراء ، مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في ، أن " تنفي كافة الادعاءات حول وضع العلاقة الاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما تؤكد مجدداً التزامها الراسخ بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي، باعتبارها وسائل أساسية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة".

وأوضحت أنه "في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوض السلام والأمن الإقليميين والدوليين، تم وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع ، وذلك حتى إشعار آخر".



وشددت على أن دولة الإمارات "تظل ملتزمة التزاماً راسخاً بصون سلامة النظام المالي الدولي، بما يتماشى مع القانون الدولي وأعلى المعايير العالمية".

وكانت الإماراتية أعلنت، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية رصدت صاروخين باليستيين قادمين من إيران باتجاه الدولة، حيث سقط الأول خارج المياه الإقليمية، فيما سقط الثاني بالمياه الإقليمية.



