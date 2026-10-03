الامارات تكشف عن التحقيقات بشان حادثة طائرة فلاي دبي

ونقلت الإماراتية (وام) عن الإماراتي ان "التحقيقات بواقعة كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة بتنفيذ عملية إرهابية".وأضاف ان "المساعد اعتدى على قائد طائرة فلاي دبي بفأس طوارئ وحاول السيطرة على أدوات التحكم"، موضحا ان "التحقيقات لا تزال جارية لكشف جميع ملابسات والدوافع وراء حادثة فلاي دبي".