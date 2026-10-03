ترامب: لا أعرف مع من أتفاوض في إيران

وأضاف ، خلال حشد انتخابي في مدينة موبيل بولاية ، إن "فقدت كل شيء، بما في ذلك قادتها"، مدعيا أنه "لا يوجد أحد مستعد للتقدم لإدارة البلاد"، وأنه لا يعرف "مع من يجب أن يتعامل".وأكد الرئيس الأمريكي أن الحرب "ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى"، في تصريحات جاءت بعد نشره منشورا على منصة "تروث سوشيال" قال فيه إنه سبق أن أعلن أن التخلص من "التهديد النووي الإيراني" سيستغرق من 4 إلى 6 أسابيع، وأن ذلك تحقق "في ليلة واحدة"، مضيفا أن الوقت المتبقي يهدف إلى ضمان بقاء الوضع على ما هو عليه.وكان ترامب قد دافع، قبل يوم، عن تجاوز الحرب الذي حدده في البداية، مشيرا إلى أن العمليات المتبقية تهدف إلى ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا.