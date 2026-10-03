اجتماع سري لكبار مسؤولي إدارة ترامب حول إيران واليمن

وأشار "أكسيوس" إلى أن هذا الاجتماع غير المعتاد للغاية لم يعلن عنه ورفض التعليق عليه. وكانت المرة الأخيرة التي عقد فيها اجتماع مماثل في حزيران 2025، قبل أيام فقط من دخول في حرب مع .وترأس نائب الرئيس جي دي فانس الاجتماع، بحسب المسؤولين، وشارك فيه أيضا وزير الخارجية ، ووزير الحرب بيت هيغسيث، والمبعوث الخاص للرئيس ستيف ويتكوف، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية ، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين.وقال أحد المسؤولين، في إشارة إلى الأزمة في الشرق الأوسط: "تم اتخاذ قرارات، أو على الأقل جرت مناقشتها بعمق".وقال الرئيس الأمريكي الخميس إنه يدرس استئناف حملة قصف على إيران خلال الأسابيع المقبلة، مضيفا أنه إما أن تبرم إيران "صفقة عادلة للغاية"، أو أنها "لن تعود موجودة بعد الآن".وأشار ترمب إلى أن إدارته لا تريد ترك " في إيران" لرئيس لاحق قد لا يتعامل معها بالطريقة نفسها، مؤكدا أن منع من امتلاك سلاح نووي يظل هدفا ثابتا لواشنطن.