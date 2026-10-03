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ترامب يعد بدفع 90 دولارا لملايين المسنين الأمريكيين
دوليات
2026-10-03 | 02:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
349 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
أعلن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
أن إدارته قررت البدء فورا بإرسال "شيكات" بقيمة تقارب 100 دولار (تحديدا 90 دولارا) إلى أكثر من 20 مليونا من كبار السن الأمريكيين.
وأوضح
ترامب
في منشور عبر منصة "تروث سوشال" في وقت متأخر من مساء الجمعة، أن هذا المبلغ يصرف للمستفيدين للمساعدة في سداد أقساط برنامج Medicare Part B.
وذكر البيت الابيض في بيان له يوم الجمعة أن صرف هذه الأموال يبدأ في مطلع أكتوبر الحالي وأنها ستُودع مباشرة في الحسابات البنكية للمستحقين أو ستُرسل عبر شيكات بريدية.
وأشار ترامب إلى أن هذه الأموال ستأتي من "
صندوق
تحسين ميديكير" وهو صندوق
مالي
فدرالي أمريكي أُنشئ عام 2008 بموجب القانون بهدف إدخال تحسينات على برنامج الرعاية الصحية "ميديكير" للمسنين وذوي الإعاقة.
بذلك أصبحت
إدارة ترامب
أول إدارة أمريكية تقدم على توجيه دفعات نقدية مباشرة للمستفيدين باستخدام هذا الصندوق، الذي اتهم ترامب الديمقراطيين بأنهم لم يستخدموه "إلا لتمويل الهدر والاحتيال وإساءة استخدام الأموال لصالح أصدقائهم من جماعات المصالح الخاصة، ولرفع تكاليف الرعاية الصحية".
وواصل ترامب هجومه على الحزب الديمقراطي بإلقاء اللوم على سلفه
جو بايدن
الذي اتهمه بأنه أصبح نظاما "ميديكير" و"الضمان الاجتماعي" على حافة
الانهيار
في عهده بعد أن "سمح بحماقة وبسوء نية بدخول عشرات الملايين من المهاجرين غير النظاميين إلى بلادنا".
وشدد ترامب في منشوره على أن صرف "الشيكات" المذكورة إجراء منفصل عن "شيكات" استرداد الأموال التي تقرر إرسالها إلى مليون أمريكي دفعوا "مبالغ زائدة" مقابل خططهم ضمن قانون الرعاية الصحية الميسرة (Affordable Care Act) في عهد جو بايدن.
كما جدد الرئيس الأمريكي التزامه بصرف ما يسمى "توزيعات ترامب" البالغة 5 آلاف دولار، والتي تعهد في وقت سابق بأنها ستُوزع على كل
مواطن أمريكي
"عندما يفوز الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي".
تأتي هذه الوعود النقدية السخية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في
نوفمبر
2026. وبينما يروج ترامب وحلفاؤه للخطوة كإنجاز تاريخي لخفض تكاليف الرعاية الصحية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المتقاعدين، يصفها منتقدوه والمعارضة الديمقراطية بأنها بمثابة "رشوة انتخابية" تهدف إلى استمالة أصوات كبار السن لدعم مرشحي الحزب الجمهوري.
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