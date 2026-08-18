فرنسا تعلن طرد دبلوماسيين إيرانيين اثنين

الفرنسي بارو، الثلاثاء، عن طرد دبلوماسيين إيرانيين اثنين.

​

وقال بارو في كلمة له، "سيتم طرد اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين خلال الأيام المقبلة".

وكانت أعلنت، الثلاثاء، عن ابلاغ موظفين اثنين بالسفارة الفرنسية في بأنهما غير مرغوب فيهما وبحظر دخولهما البلاد.