السعودية: مزاعم الحوثيين باستهداف الرياض مضللة

وقال المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن : "ما يتعرض له الحوثيون في تعز وما نتابعه ونشاهده من خسائر بشرية لعناصر الجماعة على يد أبطال القوات المسلحة اليمنية والمقاومة الشعبية في جميع الجبهات، يجعلها تبحث عن انتصارات وهمية".وعلّل ، في تصريحات وفق صحيفة "الشرق الأوسط"، ذلك التصرف من قبل الحوثيين بأنه "محاولة لصرف الأنظار عن حجم الخسائر وتزايد الغضب الشعبي من سلوك الميليشيات، وارتباطها بأجندات خارجية جلبت والخراب لليمن"، وفق قوله.وأعلن الحوثيون في وقت سابق من يوم السبت، أنهم استهدفوا منشآت لشركة "أرامكو" بالعاصمة ، باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.