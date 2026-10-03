ترامب يكشف عن عزمه اتخاذ قرار بشأن "سلاح إيران النووي"

كشف الرئيس الأمريكي ، عن عزمه اتخاذ قرار بشأن "السلاح النووي الإيراني".

وقال في كلمة له، " تخلت عن كثير من خطط السلاح النووي وسأتخذ قرارا بشأنها".

وأضاف "نجحنا في خفض الأسعار وأسعار النفط تتراجع حاليا".

ويأتي حديث ترامب في ظل تصاعد النزاع بين إيران والولايات المتحدة، وما ترتب عليه من شبه توقف لحركة الملاحة عبر ، الذي يُعد من أهم الممرات البحرية لنقل النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية.

وأدت اضطرابات حركة الإمدادات إلى ارتفاع أسعار الوقود في معظم دول العالم، في وقت تواصل فيه أسواق الطاقة مواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة.