واشنطن: ترامب منح إيران كل الفرص للحل عبر المفاوضات

أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، السبت، أن الرئيس الأمريكي منح كل الفرص عبر المفاوضات.

وقال هيغسيث، " لن تمتلك قنبلة نووية والحصار الأمريكي على محكم"، مضيفا "الرئيس منح إيران كل الفرص للحل عبر المفاوضات".

وأضاف "أمام إيران فرصة للتخلي عن برنامجها النووي طوعا وإلا فقد نضطر إلى فرض ذلك بالقوة".

ويأتي حديث هيغسيث في ظل تصاعد النزاع بين إيران والولايات المتحدة، وما ترتب عليه من شبه توقف لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم الممرات البحرية لنقل النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية.

وأدت اضطرابات حركة الإمدادات إلى ارتفاع أسعار الوقود في معظم دول العالم، في وقت تواصل فيه أسواق الطاقة مواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة.