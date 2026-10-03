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قائد شرطة باريس يعلن: احتجاجات الطلاب خرجت عن السيطرة

دوليات

2026-10-03 | 17:05
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
قائد شرطة باريس يعلن: احتجاجات الطلاب خرجت عن السيطرة
المصدر:
وكالات
228 شوهد

قال قائد شرطة باريس، ​إن حركة الاحتجاج الطلابية التي انتشرت في أنحاء فرنسا أصبحت ​الآن "خارجة عن السيطرة"، وحث ⁠المحتجين على العودة إلى الأساليب السلمية.

وكتب باتريس فور قائد شرطة باريس في رسالة منشورة على منصة إكس، قبل الاحتجاجات الجديدة المقررة ابتداء من، الثلاثاء المقبل، إن من أطلقوا هذه ⁠الحركة لم يعودوا ‌يسيطرون عليها، ودعا الطلاب إلى التخلي عن إغلاق المدارس ووقف ⁠أعمال الشغب وتبني أشكال سلمية من الاحتجاج.

وكتب فور "حان الوقت ⁠للعودة إلى أشكال العمل السلمي"، مشيرا إلى أن الآباء يتحملون أيضا مسؤولية إبعاد أبنائهم عما وصفه بتأثير "المشاغبين المحترفين" ⁠ومؤيديهم.

واشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع طلاب المدارس الثانوية في أنحاء فرنسا الجمعة، ودعت النقابات المعلمين إلى الإضراب في وقت تكافح فيه حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون لاحتواء ‌الاحتجاجات متزايدة العنف بسبب أوضاع الفصول الدراسية والتمويل.

ومنذ الاثنين، اعتقلت السلطات نحو 5 آلاف شخص، معظمهم من المراهقين، في أنحاء البلاد وأصيب العشرات بجروح.

وقالت أجات فوكو، المتحدثة باسم الشرطة الوطنية، وفق محطة (آر.تي.إل) الإذاعية إن أكثر من 600 من أفراد الشرطة أصيبوا أيضا.

وتعرض معلمون ومواطنون لهجمات في ‌حين تقدر الأضرار التي لحقت بالممتلكات ‌بعشرات الملايين من ⁠اليورو.
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