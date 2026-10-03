قائد شرطة باريس يعلن: احتجاجات الطلاب خرجت عن السيطرة

وكتب باتريس فور قائد شرطة في رسالة منشورة على منصة إكس، قبل الاحتجاجات الجديدة المقررة ابتداء من، الثلاثاء المقبل، إن من أطلقوا هذه ⁠الحركة لم يعودوا ‌يسيطرون عليها، ودعا الطلاب إلى التخلي عن إغلاق المدارس ووقف ⁠أعمال الشغب وتبني أشكال سلمية من الاحتجاج.وكتب فور "حان الوقت ⁠للعودة إلى أشكال العمل السلمي"، مشيرا إلى أن الآباء يتحملون أيضا مسؤولية إبعاد أبنائهم عما وصفه بتأثير "المشاغبين المحترفين" ⁠ومؤيديهم.واشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع طلاب المدارس الثانوية في أنحاء الجمعة، ودعت النقابات المعلمين إلى الإضراب في وقت تكافح فيه حكومة الرئيس لاحتواء ‌الاحتجاجات متزايدة العنف بسبب أوضاع الفصول الدراسية والتمويل.ومنذ الاثنين، اعتقلت السلطات نحو 5 آلاف شخص، معظمهم من المراهقين، في أنحاء البلاد وأصيب العشرات بجروح.وقالت أجات فوكو، المتحدثة باسم ، وفق محطة (آر.تي.إل) الإذاعية إن أكثر من 600 من أفراد الشرطة أصيبوا أيضا.وتعرض معلمون ومواطنون لهجمات في ‌حين تقدر الأضرار التي لحقت بالممتلكات ‌بعشرات الملايين من ⁠اليورو.