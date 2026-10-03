جيسوس ينهي الجدل مع رونالدو بصورة ورسالة

ونشر جيسوس صورة أرشيفية عبر حسابه على "إنستغرام" يظهر فيها وهو يصافح قبيل إحدى المباريات، وعلق عليها قائلا: " (كريستيانو) هو رمز للمنتخب ، رمز للبرتغال بأكملها، وهذا أمر يجب أن يكون واضحا جدا للجميع".وتعود تفاصيل التوتر إلى مواجهة الأخيرة، حينما ظل رونالدو على مقاعد البدلاء طوال الـ90 دقيقة رغم إحمائه، في اللقاء الذي انتهى بفوز بنتيجة 2-1.وازدادت السخونة بعد تصريحات جيسوس المؤكدة أن رونالدو لن يبدأ أساسيا أيضا أمام ، مشددا على خياراته الفنية المجردة، وعلى إثر ذلك غادر رونالدو معسكر المنتخب.وفي منشور عبر حسابه على "إنستغرام"، صرح رونالدو بأنه سيكشف في الوقت المناسب، للشعب البرتغالي بأسره حقيقة الأسباب الكامنة وراء هذا القرار.