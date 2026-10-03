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الحوثيون يعلنون استهداف شركة أرامكو في الرياض
دوليات
2026-10-03 | 15:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
116 شوهد
أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين في
اليمن
، عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت شركة أرامكو في
الرياض
بعدد من الصواريخ الباليستية والمسيّرات.
وقال
العميد يحيى سريع
: "في إطار الرد على العدوان السعودي على العاصمة
صنعاء
والمحافظات الحرة والتي بلغت خلال 24 ساعة الماضية 60 غارة جوية وصاروخ ليبلغ إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد على بلدنا 1410 غارة وصاروخ، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي
الرياض
".
وأضاف: "حققت العملية هدفها بنجاح وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة وأدت إلى اشتعال النيران في المواقع المستهدفة".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي تنفيذ 257 غارة جوية استهدفت تعزيزات عسكرية للحوثيين في عدة جبهات، مشيرا إلى "تحييد ما لا يقل عن 700 عنصر حوثي".
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