إيران تعلن تفكيك أربع شبكات تخريب واعتقال 31 "عميلا"

أعلن الأمن الإيراني، السبت، عن تفكيك 4 شبكات تخريب واعتقال 31 من العملاء "للعدو الأمريكي والصهيوني" في .







وأوضح البيان أن " العامة في محافظة كرمان تمكنت من تحديد هوية أعضاء هذه الشبكات المنظمة في مدينة سيرجان، واعتقال هؤلاء المرتزقة بناء على بلاغات المواطنين وتقارير الأجهزة الاستخباراتية". وأفادت في بيان لها بـ"تفكيك أربع شبكات تخريب، واعتقال 31 من العملاء الذين يسخرون جهودهم لخدمة العدو الأمريكي والصهيوني في محافظة البلاد".وأوضح البيان أن " العامة في محافظة كرمان تمكنت من تحديد هوية أعضاء هذه الشبكات المنظمة في مدينة سيرجان، واعتقال هؤلاء المرتزقة بناء على بلاغات المواطنين وتقارير الأجهزة الاستخباراتية".

وأشار إلى أن "هؤلاء العملاء كانوا يعملون ضمن هياكل شبكية تتخذ أسماء براقة لاستقطاب اليافعين والشباب، ولديهم وصف وظيفي محدد وخطة واضحة تهدف إلى التحريض على إثارة الشغب في مختلف أنحاء البلاد"، وفق البيان.