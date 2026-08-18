طهران ترد على "الرغبة الأمريكية" بفرض السيادة على مضيق هرمز

وكتب رضائي في تغريدة عبر منصة "إكس": "أهلا بكم في النظام ما بعد الأمريكي في ".

وأضاف رضائي: "الفجوة بين عجز عن فتح ومطالبتها بالسيادة عليه أكبر من المسافة البالغة 7000 ميل بين والمضيق".



وكانت صحيفة " " نشرت مقالا أشارت فيه إلى أن البنتاغون يفكر في خفض الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الخليج بعد الحرب مع ، حيث كشفت الهجمات الإيرانية عن نقاط ضعف في القواعد الأمريكية الرئيسية.



وتشمل الخيارات الأمريكية تحريك القوات غربا نحو أو أو ، بدلا من إعادة بناء المنشآت المتضررة، بحسب الصحيفة.



يذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد طرح فكرة إعلان مضيق هرمز "إقليما تابعا للولايات المتحدة"، زاعما أن واشنطن تملك "سيطرة كاملة" على المضيق.