العدل الأمريكية توجه اتهامات إلى 17 إيرانيا بسرقة بيانات

وقالت العدل الأمريكية، "توجيه اتهامات إلى 17 إيرانيا بتنفيذ حملة واسعة لسرقة البيانات عبر هجمات إلكترونية"، مضيفة "المتهمون استهدفوا 144 و178 جامعة أجنبية و42 شركة ووكالات حكومية".

ولفتت الى أن "المتهمين سرقوا أكثر من 31 من البيانات الأكاديمية والملكية الفكرية"، مشيرة الى أن "عددا من عمليات الاختراق نفذت لصالح وجهات حكومية وجامعات إيرانية".

وشهدت العلاقات بين وطهران تصعيدا جديدا مع توقف مسار الحوار بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات وعودة الضربات العسكرية إلى الواجهة.

ويأتي ذلك في ظل خلاف متفاقم حول وحرية الملاحة، بعدما ربط كل طرف أي تهدئة بشروطه الخاصة، ما أدى إلى تعثر الجهود الدبلوماسية وانزلاق الأوضاع نحو مزيد من التوتر.